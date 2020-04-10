MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBuse Terim 21 kiloyu nasıl verdi?
GeriMagazin Buse Terim 21 kiloyu nasıl verdi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 07:59,

Buse Terim 21 kiloyu nasıl verdi?

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle ağır yorumlara maruz kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, 6 ayda 21 kilo verdi. Detayları Posta'dan Müge Dağıstanlı yazdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı kızlarını 18 ay arayla dünyaya getirmiş, bu süreçte aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır yorumlarla karşılaşmıştı.

2OKURKEN UTANIYORUM

'OKURKEN UTANIYORUM'

Kendisine yakışıksız mesaj yazan bir takipçisine şöyle cevap vermişti: “Bir kadının hemcinsine ayı demesine inanamıyorum! Bunu yazarken utanmıyor musunuz? Ben okurken utanıyorum. Beni rahat bırakın. Kilomu vereceğim. O zaman da dersiniz ki ‘zayıflık hiç yakışmadı’. Çünkü kafanız karışık, ruhlarınız kötü. Sizin gibiler yüzünden sosyal medyadan soğudum.”

3DİYETİN PÜF NOKTASI

DİYETİN PÜF NOKTASI

Bu isyanın üzerinden aylar geçti. Buse Terim incecik olmuş fotoğrafını Instagram’da paylaşarak herkesi şaşırttı. Aralıklı oruç sistemiyle 6 ayda 21 kilo verdiğini söyledi.

4PROTEİN VE SEBZE

PROTEİN VE SEBZE

Belirli saatlerde aç kalınan diyette protein ve sebze ağırlıklı beslendi. Günde 1.5 litre su tüketti. Her gün bir saat pilates, sabah-akşam yürüyüş yaptı.

5HADİ DEVAM

'HADİ DEVAM!'

Şeker, un ve tuzu hayatından çıkardı. Abur-cubur diye tabir edilen atıştırmalık yiyecekleri kesti. Bu süreçte eşi Volkan Bahçekapılı’nın kendisine destek olduğunu söyleyen Buse “Zor anlarda ‘hadi devam’ diyerek beni motive etti” diyor.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi