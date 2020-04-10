Buse Terim 21 kiloyu nasıl verdi?

'OKURKEN UTANIYORUM' Kendisine yakışıksız mesaj yazan bir takipçisine şöyle cevap vermişti: “Bir kadının hemcinsine ayı demesine inanamıyorum! Bunu yazarken utanmıyor musunuz? Ben okurken utanıyorum. Beni rahat bırakın. Kilomu vereceğim. O zaman da dersiniz ki ‘zayıflık hiç yakışmadı’. Çünkü kafanız karışık, ruhlarınız kötü. Sizin gibiler yüzünden sosyal medyadan soğudum.”