Buse Terim 21 kiloyu nasıl verdi?

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle ağır yorumlara maruz kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, 6 ayda 21 kilo verdi. Detayları Posta'dan Müge Dağıstanlı yazdı...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı kızlarını 18 ay arayla dünyaya getirmiş, bu süreçte aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır yorumlarla karşılaşmıştı.
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'OKURKEN UTANIYORUM'
Kendisine yakışıksız mesaj yazan bir takipçisine şöyle cevap vermişti: “Bir kadının hemcinsine ayı demesine inanamıyorum! Bunu yazarken utanmıyor musunuz? Ben okurken utanıyorum. Beni rahat bırakın. Kilomu vereceğim. O zaman da dersiniz ki ‘zayıflık hiç yakışmadı’. Çünkü kafanız karışık, ruhlarınız kötü. Sizin gibiler yüzünden sosyal medyadan soğudum.”
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DİYETİN PÜF NOKTASI
Bu isyanın üzerinden aylar geçti. Buse Terim incecik olmuş fotoğrafını Instagram’da paylaşarak herkesi şaşırttı. Aralıklı oruç sistemiyle 6 ayda 21 kilo verdiğini söyledi.
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PROTEİN VE SEBZE
Belirli saatlerde aç kalınan diyette protein ve sebze ağırlıklı beslendi. Günde 1.5 litre su tüketti. Her gün bir saat pilates, sabah-akşam yürüyüş yaptı.
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'HADİ DEVAM!'
Şeker, un ve tuzu hayatından çıkardı. Abur-cubur diye tabir edilen atıştırmalık yiyecekleri kesti. Bu süreçte eşi Volkan Bahçekapılı’nın kendisine destek olduğunu söyleyen Buse “Zor anlarda ‘hadi devam’ diyerek beni motive etti” diyor.