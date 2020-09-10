Buse İskenderoğlu'ndan şaşırtan açıklama: Ev partisi abartıldı
Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral’ın ev partisi, davetlilerde koronavirüs çıktığı için büyük endişeye yol açtı. Partiye katılanlardan Buse İskenderoğlu ise “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklamasını yaptı.
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ev partisi olay yarattı.
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Aral’ın doğum günü nedeniyle geçen hafta Boğaz’daki bir villada düzenlenen partiye çok sayıda ünlü isim katılmış, o geceden sonra bazı davetlilere koronavirüs bulaştığı ortaya çıkmıştı.
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Katılanlarda büyük endişeye yol açan partinin davetlileri arasında Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu da vardı.
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TEST YAPTIRDIM NEGATİF ÇIKTI
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Buse İskenderoğlu’na parti sonrası yaşanan koronavirüs paniği soruldu. Ünlü manken açıklamasıyla şaşırttı:
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“Abartıldığı kadar bir şey yok. Partiye katılan birkaç kişide çıktı sadece. Ben de test yaptırdım, sonucu negatif çıktı. Çok şükür bende bir şey yok. Yine de birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden çıkmadım.”
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Nişantaşı’nda görüntülenen Buse İskenderoğlu, stiliyle dikkat çekti.