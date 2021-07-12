Burun yoluyla uygulanan Kovid-19 aşısı ne kadar etki sağlayacak? İşte araştırmadan çıkan sonuç

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının, normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan aşının burun yoluyla uygulanması, özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.