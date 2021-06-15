Burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Covid-19 semptomları değişti mi?

KOVİD 19 BELİRTİLERİ TIRNAKLARDA GÖRÜLÜR MÜ? 2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor. Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi.



İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Kovid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor. Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.