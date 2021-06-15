Burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Covid-19 semptomları değişti mi?

Burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi sorusu hem mevsim geçişlerinin yaşanması nedeniyle hem de bahar alarjilerinin meydana geldiği bu dönemde vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre koronavirüs belirtilerinde büyük değişiklikler yaşandı.. Özellikle salgının ilk günlerinde en kuvvetli semptomlardan biri olan tat ve doku kaybının yerini başka belirtilerin aldığı açıklandı.. İşte konu hakkında detaylar..
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Corona virüs belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar ile kendisini gösterirken, bahar aylarında nezlesinin yaygınlaşması kafaları karıştırdı. Burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı görülen saman nezlesi zaman zaman koronavirüs belirtileri ile karıştırılıyor.
Gün gün covid 19 belirti takvimi arasında kas ağrıları, ishal ve mide bulantısı da bulunabiliyor. Diğer yandan İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tırnaklarda ortaya çıkan bir iz kişinin daha önce Kovid-19 geçirdiğine işaret edebilir. Peki, koronavirüs (covid-19) belirtileri neler? İşte, gün gün coronavirüs belirti takvimi ile ilgili bilgiler.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Son aylarda dünyaya yayılan Hint varyantı pek çok dengeyi değiştirdi. Yeni dönemi mercek altına alan bilim idamları, Kovid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi.
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.
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EN ÇOK GÖRÜLEN BELİRTİLER
Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü..
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
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KOVİD 19 BELİRTİLERİ TIRNAKLARDA GÖRÜLÜR MÜ?
2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor. Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi.
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Kovid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor. Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: