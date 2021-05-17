Burulaş ve Bursakart HES kodu tanımlama ve alma ekranı!
Bursakart ya da Burulaş HES kodu tanımlama işlemini gerçekleştirmeyen ulaşım kartları için açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kartların kapatılacağını ve kullanılamayacağını duyurdu. 16 Mayıs Pazar günü kullanıma kapatılan kartlar için harekete geçen vatandaşlar, Bursakart ve Burulaş HES kodu tanımlama nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, basit birkaç adımda gerçekleştirebileceğiniz Burulaş ve Bursakart HES kodu alma işlemi
Bursakart ve Burulaş HES kodu ekranı, aynı işlevi gören iki farkı başvuru ekranını erişimde tutmaktadır. Yani iki başvuru ekranından birisini kullanmak yeterli olacaktır. Bu noktada Bursakart HES kodu başvuru ekranını baz alacak olursak, öncelikle -eğer yoksa-Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirip kayıt olmak gerekecektir. Akıllı telefonunuz bulunmuyorsa SMS yoluyla da HES kodu almanız mümkün olabilmektedir. HES uygulamanız var ise direkt olarak sonraki adıma geçebilirsiniz.
TELEFONDAN, E-DEVLET'TEN YA DA UYGULAMA İLE HES KODU ALMA REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bir sonraki adım olarak Bursakart HES kodu tanımlama internet sitesine giriş yapmanız gerekecektir.
BURSAKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Karşınıza çıkacak olan ekrandan TC Kimlik Numarası, İsim-Soyisim, HES Kodu, Bursakart No, Cep Telefonu ve Mail Adresi bilgilerini girmeniz gerekecektir.
Bu işlemi tamamladıktan sonra alttaki kutucukları işaretleyip kaydet diyebilirsiniz.