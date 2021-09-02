Bursluluk sınavı yerleri belli oldu mu? İşte MEB'den gelen resmi açıklama

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Adayların sınav gününde bulundurması gereken belgelerden biri de İOKBS sınav giriş belgesi. Peki, bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?