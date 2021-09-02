Bursluluk sınavı yerleri belli oldu mu? İşte MEB'den gelen resmi açıklama
Bursluluk sınavı yerleri belli oldu mu sorusu MEB tarafından yanıtlandı. 2021 Bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktı ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı 5 Eylül’de gerçekleşecek. 100 sorudan oluşan İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında (İOKBS) adaylara 120 dakika süre verilecek. Peki, bursluluk sınavı yerleri nereden öğrenilir? İşte, o detaylar
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İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Adayların sınav gününde bulundurması gereken belgelerden biri de İOKBS sınav giriş belgesi. Peki, bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Sınav giriş yeri ilan edildi. Sonuçlar ise 28 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.
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Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor.