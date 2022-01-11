Bursluluk sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? MEB 2022 İOKBS tarihini duyurdu!

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı milyonlarca veli ve öğrencinin odaklandığı konuların başında geliyor. “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile İOKS sınav başvuru tarihleri belli olacak. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği sınav MEB'den yayınlanan takvime göre 04 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Ancak 2022 bursluluk sınavı başvuru tarihi henüz belli olmadı.