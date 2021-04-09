Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan AKS ve İOKBS sınavı için açıklama

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ve Bursluluk Sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamalarda bulunan Selçuk 25 Nisan'da yapılması beklenen Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve AKS sınavının ileri bir tarihte yapılacağını bildirdi. Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve AKS, MEB'in belirlediği takvime göre organize edilecek. Gözler şimdi Bursluluk Sınavı ne zaman 2021? sorusunun yanıtında. İşte, söz konusu sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı açıklamalar.



Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı son gelişmeler ile takip edilirken, önemli açıklama geldi. 25 Nisan'da yapılması beklenen her iki sınavın tarihi koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk söz konusu sınavların yeni tarihine yönelik henüz yeni bilgi vermedi. Öğretmenlerin gireceği ve burs hakkı kazanmak için öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavların yeni tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.