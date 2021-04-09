Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan AKS ve İOKBS sınavı için açıklama
Bursluluk Sınavı ( İOKBS) ve Adaylık Kaldırma Sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bursluluk sınavı ertelendi mi ve ne zaman soruları, dün akşam ortaya çıkan gelişmelerin ardından netlik kazandı. Bursluluk sınavı ile birlikte ertelenen bir diğer sınav ise öğretmenliğe yeni atanmış kişilerin katılım gösterdiği Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) olacak. İOKBS olarak da bilinen bursluluk sınavının ertelenmesine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavın ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu. Milyonları ilgilendiren söz konusu sınavlarla ilgili verilen kararın ardından gözler, Adaylık Kaldırma Sınavı ve bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, AKS ve bursluluk sınavı tarihi hakkında detaylı bilgiler...
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Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ve Bursluluk Sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamalarda bulunan Selçuk 25 Nisan'da yapılması beklenen Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve AKS sınavının ileri bir tarihte yapılacağını bildirdi. Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve AKS, MEB'in belirlediği takvime göre organize edilecek. Gözler şimdi Bursluluk Sınavı ne zaman 2021? sorusunun yanıtında. İşte, söz konusu sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı açıklamalar.
Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı son gelişmeler ile takip edilirken, önemli açıklama geldi. 25 Nisan'da yapılması beklenen her iki sınavın tarihi koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk söz konusu sınavların yeni tarihine yönelik henüz yeni bilgi vermedi. Öğretmenlerin gireceği ve burs hakkı kazanmak için öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavların yeni tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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BURSLULUK VE ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."
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SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
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ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.