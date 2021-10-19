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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 13:40 | 

Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu? İşte en son gelişmeler

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın yeni yılda ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, en son gelişmeler...

2TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti.

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Söz konusu sınavın, gelecek yıl da benzer tarihlerde düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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