BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav giriş yerleri Sınav Tarihinden En Az 7 Gün Önce www.meb.gov.tr İnternet Adresinden alınacak. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 27 Ağustos 'ta açıklanması bekleniyor.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak,mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazırbulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi(il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yeralan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.