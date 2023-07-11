BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı MEB takvimi ile belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. . Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Peki, bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.