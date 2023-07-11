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BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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#Bursluluk Sınavı Tarihi#İokbs Ne Zaman#Bursluluk Sınavı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 21:16

Bursluluk sınavı tarihi 2023 sınava kısa süre kala öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alındı. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı bu sene eylül ayında gerçekleşecek. Sınav öncesi İOKBS giriş belgeleri erişime açılacak. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte, sınav tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak

Bursluluk sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı MEB takvimi ile belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. . Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Peki, bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

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3/5BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş yerleri Sınav Tarihinden En Az 7 Gün Önce www.meb.gov.tr İnternet Adresinden alınacak. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 27 Ağustos 'ta açıklanması bekleniyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak,mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazırbulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi(il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yeralan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

4/5BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023 | Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman İOKBS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmişolanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileriöğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, BölgeSınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülenöğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

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Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav YürütmeKomisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yerideğiştirilebilecektir.

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