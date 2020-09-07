MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Gözler İOKBS 2020 sorularında
GeriGündem Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Gözler İOKBS 2020 sorularında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 09:40 | 

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Gözler İOKBS 2020 sorularında

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. İOKBS başvuruları 2020 yılında 05-17 Şubat 2020 tarihleri aralığında alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül’de yapıldı. Sınava Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler girdiler. Adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklanmadan önce de bursluluk sınavı soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor.

2BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR
Abone Olgoogle-news

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 11 Haziran’da erişime açılmıştı.

Bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül’de yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu.

3SONUÇLAR 28 EYLÜLDE AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

SONUÇLAR 28 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi