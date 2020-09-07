Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Gözler İOKBS 2020 sorularında

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 11 Haziran’da erişime açılmıştı.



Bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül’de yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu.