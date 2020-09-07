Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Gözler İOKBS 2020 sorularında

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. İOKBS başvuruları 2020 yılında 05-17 Şubat 2020 tarihleri aralığında alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
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Bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül’de yapıldı. Sınava Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler girdiler. Adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklanmadan önce de bursluluk sınavı soruları ve cevapları yoğun ilgi görüyor.
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BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 11 Haziran’da erişime açılmıştı.
Bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül’de yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu.
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SONUÇLAR 28 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.