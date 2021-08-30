Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak? 2021 bursluluk sınavı tarihi
Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvurularını şubat ayı içerisinde tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte sınava girecekler. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS tek oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, soruları nasıl olacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklamalar
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Bursluluk sınavı 2021 yılında eylül ayında düzenlenecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. 5,6 ve 7. Sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden 25’er tane soru cevaplayacaklar. Bursluluk sınavında öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.
Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.