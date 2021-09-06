Bursluluk sınavı sonuçları ve soruları için tüm dikkatler MEB'de! İOKBS sonuçları ve soruları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
Bursluluk sınavı soruları ve sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarının katılımı ile yapılacak bursluluk sınavı sonrası sonuçlar erişime açılacak. 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek bursluluk sınavının sonuçları MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi sonuç tarihinde. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ve soruları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapıldı. Sınavın gerçekleşmesinin ardından İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. MEB, 2021 sınav kılavuzuyla bursluluk sınav sonuç tarihini duyurmuştu. Bu yılın takvimine göre, İOKBS sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
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BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sınav sorularının ise 6 Eylül itibariyle yayımlanması bekleniyor.
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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronikortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.