Gündem Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 10:30 | 06 Eylül 2021 - 10:30

Bursluluk sınavı sonuçları ve soruları için tüm dikkatler MEB'de! İOKBS sonuçları ve soruları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

Bursluluk sınavı soruları ve sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarının katılımı ile yapılacak bursluluk sınavı sonrası sonuçlar erişime açılacak. 5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek bursluluk sınavının sonuçları MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Gözler şimdi sonuç tarihinde. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 İOKBS (bursluluk) sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.