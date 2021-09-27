Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler MEB bursluluk sınavı sonuçlarında
Bursluluk sınavı sonuçları için gözler MEB’e çevrildi. Covid 19 nedeniyle ertelenen bursluluk sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınavda öğrenciler 4’er seçenekli 100 soruyu cevaplamaya çalıştılar. Şimdi gözler bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için tarih verildi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?
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1
Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların eylül ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarih verdi. Sonuçlar, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenecek.
2
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
3
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
4
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.