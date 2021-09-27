Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler MEB bursluluk sınavı sonuçlarında

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların eylül ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarih verdi. Sonuçlar, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenecek.