Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Bursluluk sonuçları 2020 tarihi

Bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan değerlendirme aşamalarının ardından erişime açılacak. Bu yıl 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, yapılan değerlendirmenin ardından sonuçları ile birlikte erişime açılacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler