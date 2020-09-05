Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Bursluluk sonuçları 2020 tarihi
Bursluluk sınavı sonuçları, 5 Eylül 2020 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı sonrasında araştırılmaya başlandı. Bakanlığın her yıl tahsis ettiği burs imkanından faydalanmak için sınava katılım gösteren on binlerce öğrenci, sınavın ardından bursluluk sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve MEB tarafından sonuç açıklama tarihi hakkında hangi detaylara yer verildi? İşte, MEB bursluluk sınavı sonuçları hakkında tüm detaylar
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Bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan değerlendirme aşamalarının ardından erişime açılacak. Bu yıl 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, yapılan değerlendirmenin ardından sonuçları ile birlikte erişime açılacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçları MEB.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imzakarşılığı verecektir.
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BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.