Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları MEB.gov.tr sorgulama
Bursluluk sınavı sonuçları için beklenen gün geldi. İOKBS 2021 yılında 5 Eylül tarihinde merkezi olarak gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu sınavda, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ter döktüler. Sınava giren adaylar sorular ve cevaplar açıklandıktan sonra tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler İOKBS sonuç açıklanma tarihine çevrildi. MEB tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve ayrıntılar
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1
Bursluluk sınavı sorgulama ekranı üzerinden yayınlanacak sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılan 2021 bursluluk sınavı sonuçlarında beklenen tarih geldi. MEB takvimine göre söz konusu sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından MEB.gov.tr'de öğrenci T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. Sonuçlar, meb.gov.tr internet adresinden 28 Eylül tarihinde ilan edilecek.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.