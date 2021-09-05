Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS geride kaldı

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.



Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.



