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Haber Giriş: 05 Eylül 2021 - 21:02 | 

Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS geride kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından; 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Öğrencilerin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) tamamlandı. Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuçları için tarih araştırmaları başladı. İşte, 2021 İOKBS sonuçlarında son durum...

2BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

3İOKBS NEDİR

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

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