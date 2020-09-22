Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları için MEB açıklaması bekleniyor!

Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) merakla beklenen sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve aileleri MEB'ten gelecek haberlere odaklandı. İşte, ayrıntılar.



