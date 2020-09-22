Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları için MEB açıklaması bekleniyor!
Bursluluk sınavı sonuçları öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı 2020 İOKBS sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacak. Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenci T.C no ve şifre bilgileri ile öğrenilecek. Gözler şimdi 5 Eylül tarihinde gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçlarıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalarda. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 İOKBS sonuç tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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1
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Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) merakla beklenen sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve aileleri MEB'ten gelecek haberlere odaklandı. İşte, ayrıntılar.
2
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1 MİLYONDAN FAZLA KATILIM
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.
3
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SONUÇ TARHİ BELLİ OLDU
MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.