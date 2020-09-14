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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 16:07 | 

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları bekleniyor!

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2020 MEB bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bursluluk sınav sonuçları için binlerce öğrenci ter dökmüştü. İşte, 2020 İOKBS sonuçları hakkında merak edilenler...

2KAÇ KİŞİ KATILDI
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KAÇ KİŞİ KATILDI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

3SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
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SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.

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