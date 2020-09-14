Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları bekleniyor!

2020 MEB bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bursluluk sınav sonuçları için binlerce öğrenci ter dökmüştü. İşte, 2020 İOKBS sonuçları hakkında merak edilenler...