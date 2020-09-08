Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları bekleniyor!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bursluluk sınavı sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte, 2020 İOKBS sonuçlarına dair ayrıntılar...