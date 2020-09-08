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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 10:26 | 

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) düzenlenen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, (İOKBS) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sınav stresini geride bırakan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 2020 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bursluluk sınavı sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte, 2020 İOKBS sonuçlarına dair ayrıntılar...

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

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MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.

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