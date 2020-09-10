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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 08:33 | 

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Bursluluk sınavı puan hesaplama ile ilgili bilgiler

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Bursluluk sınavı 2020 yılında 10 Eylül'de düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlana kılavuz içerisinden sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte İOKBS sonuç tarihi

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Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarına yönelik olarak 5 Eylül'de merkezi olarak yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların bu ay içerisinde açıklanacağını bildirdi ve tarihi açıkladı. İOKBS’de her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. İşte İOKBS sonuç açıklanma tarihi ve puan hesaplama ile ilgili bilgiler 

2BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

4PUAN HESAPLAMA
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PUAN HESAPLAMA

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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