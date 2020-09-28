Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları (puanları) meb.gov.tr’de
Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Bursluluk sınavına her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda eğitim gören öğrenciler giriyor. 5 Eylül’de bursluluk sınavına giren öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamışlardı. MEB tarafından 27 Eylül'de açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Peki bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
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Bursluluk sınavına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. 2020 yılı bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül'de açıklandı. Sınav sonuçları 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenecek.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sınav sonuçları 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.