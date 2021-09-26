Bursluluk sınavı sonuçları 2021 MEB tarafından ne zaman açıklanır? İOKBS sonuçları için beklenen tarih yaklaştı!
Bursluluk sınavı sonuçları, veli ve sınava katılan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 5 Eylül 2021 tarihinde 5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edilecek. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları değerlendirilecek. Gözler şimdi MEB'den gelecek "İOKBS sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili MEB'den gelecek açıklamaya odaklanan öğrenciler bir yandan da sınav puanlarını hesaplıyor. MEB tarafından tek oturum şeklinde gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre 2021 İOKBS sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
2
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını bildirdi.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde 'Sınav Sonuç Belgesi'ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
3
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
4
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.