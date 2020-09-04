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GeriGündem Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2020 İOKBS sınavına ilişkin bilgiler
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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 21:14 | 

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2020 İOKBS sınavına ilişkin bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül Cumartesi sabahı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Sınava saatler kala, sınavın kaç dakika süreceği ve başlangıç saati, sınava katılım sağlayacak aday öğrenciler ve yakınları tarafından sorgulanıyor. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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Bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS'nin 2020 etabı için beklenen gün geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınav cumartesi sabah yapılacak tek oturumla tamamlanacak. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav öncesi bazı merak edilen sorulara da yanıt aranıyor. İşte, 2020 MEB bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...

2SINAV SAAT 10DA BAŞLAYACAK
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SINAV SAAT 10'DA BAŞLAYACAK

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

3SINAV GİRİŞ BELGESİ
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SINAV GİRİŞ BELGESİ

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

4
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T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

5
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Öğrenciler yanlarında koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

6SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek.

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