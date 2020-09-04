Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2020 İOKBS sınavına ilişkin bilgiler

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.