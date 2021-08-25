Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı soruları için konular açıklandı
Bursluluk sınavı başvuruları 2021 yılında şubat ayı içerisinde alındı. Başvuru yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS’de adaylar tek oturum şeklinde sınava girecekler. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav günü ve sorulacak sorular hakkında detaylı açıklamalar
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Bursluluk sınavı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı, eylül ayında belirtilen tarihte tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 5 Eylül’de uygulanacak olan sınavda öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.
Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
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BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.