Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı soruları için konular açıklandı

Bursluluk sınavı 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bursluluk sınavı, eylül ayında belirtilen tarihte tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 5 Eylül’de uygulanacak olan sınavda öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.