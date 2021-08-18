Gündem Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 09:30 | 18 Ağustos 2021 - 09:30

Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS tarihi

2021 MEB bursluluk sınavının tarihi, binlerce vatandaş tarafından merakla aranan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. MEB tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavı için öğrenciler çalışmalarına devam ederken, bir yandan da tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2021 MEB bursluluk sınavı ne zaman?