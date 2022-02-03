Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2022'de hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2022 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...
Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.