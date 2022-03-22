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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS başvuruları ne zaman? İşte MEB 2022 İOKBS takvimi

#MEB#İOKBS#Bursluluk Sınavı

Bursluluk sınavı ne zaman? soru mart ayının son günleri ile gündeme geldi. Her sene MEB tarafından düzenlenen ve yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınav öncesi İOKBS başvuru tarihleri de adayların odaklandığı bir diğer konu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte, bursluluk sınavı tarihi ve başvurular hakkında ayrıntılar.

1/3Bursluluk sınavı ne zaman İOKBS başvuruları ne zaman İşte MEB 2022 İOKBS takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2/3MEBİN AÇIKLADIĞI TARİH

MEB'İN AÇIKLADIĞI TARİH

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

3/3Bursluluk sınavı ne zaman İOKBS başvuruları ne zaman İşte MEB 2022 İOKBS takvimi

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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#MEB#İOKBS#Bursluluk Sınavı