Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2020 bursluluk sınavı tarihi
Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı merkezi sınavların tarihleri ertelendi. LGS’nın ne zaman yapılacağının açıklanmasının ardından gözler bursluluk sınavına çevrildi.
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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapılıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin sınavda sorumlu olacağı konuları açıkladı. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Bursluluk sınavı 2020 yılında 6 Haziran tarihinde yapılacak.
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BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."