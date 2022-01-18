Bursluluk Sınavı ne zaman? 2022 İOKBS için geri sayım başladı!

2022 İOKBS sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de de organize edilecek. İşte, 2022 İOKBS oturumundan son detaylar...