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Bursluluk Sınavı ne zaman? 2022 İOKBS için geri sayım başladı!

#Bursluluk Sınavı#MEB

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, bu yılın bir diğer merakla beklenen sınavı İOKBS'nin de tarihi merak konusu oldu. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman?

1/3Bursluluk Sınavı ne zaman 2022 İOKBS için geri sayım başladı

2022 İOKBS sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de de organize edilecek. İşte, 2022 İOKBS oturumundan son detaylar...

2/3TARİH BELLİ OLDU MU

TARİH BELLİ OLDU MU?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

3/3Bursluluk Sınavı ne zaman 2022 İOKBS için geri sayım başladı

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

 

 

 

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#Bursluluk Sınavı#MEB