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Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS başvuru hakkında bilgiler

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MEB tarafından gerçekleştirilen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Peki, MEB takvimine göre bursluluk sınavı 2022 ne zaman? İşte, İOKBS başvuruları ve tarihi hakkında bilgiler...

1/3Bursluluk sınavı ne zaman 2022 İOKBS başvuru hakkında bilgiler

Bursluluk sınavı 2022 başvuruları için araştırmalar devam ediyor. MEB tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte bursluluk sınavı başvuruları ve tarihleri hakkında merak edilenler...

2/3BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2022

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

3/3BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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