Bursluluk Sınavı ne zaman? 2022 İOBS tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2022'de ne zaman uygulanacağı, araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı 2022 İOKBS sınav tarihi...