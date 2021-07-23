Gündem Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 - 22:31 | 23 Temmuz 2021 - 22:34

Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 MEB İOKBS'de son gelişmeler

'Bursluluk Sınavı ne zaman?' sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği bursluluk sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu. İOKBS'ye girmek için hazırlanan adaylar, sınav tarihleri hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?