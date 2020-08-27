Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 Bursluluk sınav giriş belgesi için geri sayım
Bursluluk sınavı için heyecan giderek artıyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında eylül ayına ertelendi. İşte 2020 bursluluk sınavı tarihi…
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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İOKBS’ye girecek olan öğrenciler bursluluk sınavı giriş belgesinin de ne zaman yayımlanacağını öğrenmek istiyorlar. Bursluluk sınavının 2020 yılında ne zaman yapılacağı yayımlanan kılavuz içerisinde açıklandı. Başvuruları şubat ayında alınan İOKBS, eylül ayında yapılacak. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde giriş belgeleri ile ilgili açıklama yaptı.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.
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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
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BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."