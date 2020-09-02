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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 12:39 | 

Bursluluk Sınavı konuları neler? 2020 İOKBS konuları için açıklama

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2020 tarihine kısa bir süre kala sınav konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Nisan ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle bursluluk 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Peki, Bursluluk Sınavı konuları neler? İşte 2020 İOKBS konuları için yapılan açıklama…

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılıyor. MEB'in kılavuzunda yer alan bilgilere göre İOKBS, 5 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Öğrenciler bu yıl sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Öğrencilerin soru işaretlerini giderek açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

2BURSLULUK SINAVI KONULARI
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BURSLULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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İOKBS 2020 yılında 5 Eylül’de yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan açıklamada bursluluk sınavı giriş belgelerinin de yayımlandığı açıklandı.

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