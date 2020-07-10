Bursluluk sınavı konu ve müfredatını Bakan Selçuk açıkladı: MEB 2020 Bursluluk sınavı ne zaman?
2020 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi Corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı söz konusu sınavda öğrencilerin sorumlu olacakları müfredat konuları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. İşte, MEB 2020 Bursluluk sınavı tarihi ve konuları.
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6 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihi ertelenen Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından açıklandı. Her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen İOKBS bursluluk sınavında öğrenciler birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Söz konusu sınav 5 Eylül'de yapılacak. İşte, 2020 bursluluk sınavı tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2020 BURSLULUK SINAVI TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR SORULACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti. İOKBS'ye 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
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"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak."