Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre İOKBS sonuç tarihi
Bursluluk sınavı (İOKBS) bu yıl 5 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de artış gösterdi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınlandığı takvimle bursluluk sınavı sonuç tarihini paylaşmıştı. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre İOKBS sonuç tarihi
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5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da gerçekleşti. Öğrencilere sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. İOKBS'den alacakları puanı merak eden ve öğrenciler, sonuç takvimini inceliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre İOKBS sonuçları 28 Eylül'de ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.