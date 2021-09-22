Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre İOKBS sonuç tarihi

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da gerçekleşti. Öğrencilere sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. İOKBS'den alacakları puanı merak eden ve öğrenciler, sonuç takvimini inceliyor.