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Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 14:30 | 

Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı 2021 için geri sayım

Bursluluk sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde düzenlenecek. İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Peki, bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır, belgeyi öğrenci mi alacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler

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Bursluluk sınavı 2021 yılında eylül ayında yapılacak. Bursluluk sınavında 5,6 ve 7. Sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden 25’er tane soru cevaplayacaklar. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

2BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS giriş belgesini aşağıdaki link üzerinden alabilirsiniz. T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

3BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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