Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı 2021 için geri sayım

Bursluluk sınavı 2021 yılında eylül ayında yapılacak. Bursluluk sınavında 5,6 ve 7. Sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden 25’er tane soru cevaplayacaklar. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.