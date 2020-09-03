Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2020 Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı
Bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınav 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek. İOKBS, Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Peki bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte İOKBS giriş belgesi alma ekranı
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Bursluluk sınavı giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınav 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilecek. yapılan açıklamada bursluluk sınavı giriş belgelerinin de yayımlandığı duyuruldu. Adayların giriş belgesini alabilmeleri için sisteme T.C. kimlik numaralarını, doğum tarihlerini ve güvenlik kodunu girmeleri gerekiyor.
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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Öğrenci T.C kimlik numarası ve doğum yılı bilgileri girilerek sınav yerleri öğrenilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."