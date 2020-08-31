Bursluluk sınavı giriş belgesi 2020 nereden alınır? İOKBS giriş belgesi alma ekranı
Bursluluk sınavı giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini duyurulmuştu. Adaylar bu hafta sonu sınava girecekler. Peki bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır?
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İOKBS 2020 yılında 5 Eylül’de yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan açıklamada bursluluk sınavı giriş belgelerinin de yayımlandığı açıklandı.
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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Öğrenci T.C kimlik numarası ve doğum yılı bilgileri girilerek sınav yerleri öğrenilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."