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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman 2022? İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı takvimi belli oldu

#Bursluluk Sınavı#İokbs#Meb

Bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) MEB tarafından organize edilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamayacak. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavı başvuruları şubat ayında başlamıştı. Peki, bu yıl bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, 2022 bursluluk sınav tarihi ve başvuruları hakkında bilgiler.

1/4Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman 2022 İOKBS ne zaman Bursluluk sınavı takvimi belli oldu

İOKBS başvuruları ne zaman sorusu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği sınav MEB'den yayınlanan takvime göre 04 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. İOKBS başvuru tarihleri ise “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile belli olacak.

2/4BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

3/4BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,br>
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,br>

4/4Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman 2022 İOKBS ne zaman Bursluluk sınavı takvimi belli oldu

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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#Bursluluk Sınavı#İokbs#Meb