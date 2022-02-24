Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman 2022? İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı takvimi belli oldu

İOKBS başvuruları ne zaman sorusu, veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği sınav MEB'den yayınlanan takvime göre 04 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. İOKBS başvuru tarihleri ise “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile belli olacak.