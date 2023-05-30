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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI (meb.gov.tr) | 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 00:15

Bursluluk sınavı başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile başladı. 3 Eylül'de uygulanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu ile beraber başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna MEB.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek. Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İOKBS (bursluluk sınavı) başvuru ekranına da MEB'in internet adresinden erişim sağlanacak. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2023 Bursluluk sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte, bursluluk sınavı başvuru formu ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI (meb.gov.tr) | 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl ve nereden yapılır MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı

2023 bursluluk sınavı başvuru ekranı, MEB'in açıklaması ile gündeme geldi. Son dakika açıklamaya göre Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’ (İOKBS) başvurularının 29 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. 3 Eylül’de düzenlenecek sınavın uygulama kılavuzu da bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. İOKBS kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin 2023 bursluluk sınavı başvuruları okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İşte, İOKBS başvuru tarihi hakkında bilgiler.

2/5İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN

İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınav başvurusu 29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

BURSLULUK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/5BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2023” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

4/5BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI (meb.gov.tr) | 2023 Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl ve nereden yapılır MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

5/5BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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