Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Gözler ertelenen bursluluk sınavı tarihinde
Bursluluk sınavı başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları 8-26 Şubat tarihleri aralığında alındı. Nisan ayında düzenlenecek olan sınavın ertelendiğini geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
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Bursluluk sınavına girecek olan adaylar, sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen İOKBS, bu yıl 25 Nisan’da yapılacaktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın ertelendiğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı…
Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.
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SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.