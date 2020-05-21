Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Bursluluk sınavı ertelendi!
Koronavirüs önlemleri kapsamında merkezi sınavların ertelenmesinin ardından gözler bursluluk sınavı ile ilgili yapılan açıklamalara çevrilmişti. Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 6 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan sınavın ertelendiği duyuruldu. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 İOKBS tarihi...
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Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını düzenliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında LGS’nin ertelenmesinin ardından gözler bursluluk sınavına çevrilmişti. Konu ile ilgili son dakika açıklamasında yeni tarih duyuruldu.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
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BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı. Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."