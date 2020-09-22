Bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları için MEB tarih verdi!
Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin katıldığı 2020 İOKBS sınavına ait sonuçların, MEB tarafından adayların erişimine ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, eylül ayının başında yapılmıştı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) merakla beklenen sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan öğrenciler ve aileleri MEB'ten gelecek haberlere odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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1 MİLYONDAN FAZLA KATILIM
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.
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SONUÇ TARHİ BELLİ OLDU
MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.