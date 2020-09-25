Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları için tarih belli oldu!
Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve burs imkanından faydalanacak olan öğrencilerin katıldığı 2020 İOKBS yani bursluluk sınavı sonuçları için tarih açıklandı. 5 Eylül tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları takvime göre önümüzdeki hafta açıklanacak. Sonuçlar MEB'in internet sitesinden sorgulanacak. Burslar ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlanacak. Peki 2020 bursluluk sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, bursluluk sınavı sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Bursluluk sınav sonuçları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci, MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.
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BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.