Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları için tarih belli oldu!

Bursluluk sınav sonuçları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci, MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.