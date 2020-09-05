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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 20:23 | 

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı bekleniyor!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu oldu. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı. Gözler şimdi önce sınav ait cevap anahtarlarının yayımlanması ardından da sonuçların erişime açılmasında. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.

4CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK
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CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

MEB'ten henüz bu konuya dair bir açıklama gelmedi. MEB tarafından İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanır yayımlanmaz detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

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