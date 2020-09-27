Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 MEB bursluluk paralarının yatacağı tarih merak konusu oldu!

2020 İOKBS sonuçlarının açıklanması ile birlikte bu kez de burs ödemeleri araştırılmaya başlandı. MEB'in açıkladığı sonuçlara göre burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, ödemelere ilişkin detayları sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...