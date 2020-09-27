Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 MEB bursluluk paralarının yatacağı tarih merak konusu oldu!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katılım sağlamıştı. Sınavının sonuçlarının erişime açılmasının ardından şimdi de burs almaya hak kazanan öğrencilere ne zaman ödeme yapılacağı merak konusu oldu. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak?
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2020 İOKBS sonuçlarının açıklanması ile birlikte bu kez de burs ödemeleri araştırılmaya başlandı. MEB'in açıkladığı sonuçlara göre burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, ödemelere ilişkin detayları sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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SONUÇ SORGULAMA EKRANI
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.