Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama

Bursların ne zaman yatacağı, 2020 bursluluk sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursların ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar ve bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı