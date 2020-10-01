Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama
Bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül'de yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava katılım yoğundu. Bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan adaylar heyecanla bursların yatacağı günü beklemeye başladılar. Peki bursluluk parası ne zaman yatacak?
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Bursların ne zaman yatacağı, 2020 bursluluk sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursların ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar ve bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı
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BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenir.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sınav sonuçları 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.