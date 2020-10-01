MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama
GeriGündem Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 09:41 | 

Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama

Bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül'de yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava katılım yoğundu. Bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan adaylar heyecanla bursların yatacağı günü beklemeye başladılar. Peki bursluluk parası ne zaman yatacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bursların ne zaman yatacağı, 2020 bursluluk sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursların ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar ve bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

2BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK
Abone Olgoogle-news

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenir.

3BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav sonuçları 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi