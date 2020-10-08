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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 20:00 | 

Burslar ne zaman yatacak? TC kimlik no ekim ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ekim ayı burs ve kredi ödeme tarihleri, önlisans ve lisans eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere ödenen burs ve kredi ödeme tarihleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'unun açıklamasıyla belli oldu. Ekim ayı KYK ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacak. İşte, KYK burs ve kredi ödeme tarihleri.

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Üniversite öğrencilerinin takip ettiği KYK burs ödemeleriyle ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ekim ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemeleri 10 Ekim tarihine kadar devam edecek. İşte, ayrıntılar.

2EKİM AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN
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EKİM AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ekim tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

3TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
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TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

4KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR
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KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

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Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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