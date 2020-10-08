Ekonomi Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 20:00 | 08 Ekim 2020 - 20:00

Burslar ne zaman yatacak? TC kimlik no ekim ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ekim ayı burs ve kredi ödeme tarihleri, önlisans ve lisans eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere ödenen burs ve kredi ödeme tarihleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'unun açıklamasıyla belli oldu. Ekim ayı KYK ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacak. İşte, KYK burs ve kredi ödeme tarihleri.